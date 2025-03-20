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    Жамнов: Все старались, упрекать никого не хочется

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сочи
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Сочи» (3:1).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Тяжёлая игра, вязкая. Были новые сочетания, хотели посмотреть ребят, приехали ребята из Воскресенска, хотели их увидеть в деле. Что-то получилось, что-то — нет. Все старались, упрекать никого не хочется, да и не стоит. Хотя брак был — и при передачах, и в концовке. Но ребята старались, повторюсь.

    Возвращение Чайковски? Чуть игровой ритм потерял он. Любому игроку столько пропустить — тяжело. Будем потихонечку выпускать. После одной игры тяжело судить. Отсутствие Порядина? Он здоров, это ротация (усмехается). Любимое слово некоторых тренеров.

    Что с Лукьянцевым? Посмотрим. Надеюсь, ничего серьёзного, доктора смотрят. Вениамин Королёв всё правильно сделал», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

    После этого матча «Спартак» располагается на 3-й позиции Запада (85 очков), а «Сочи» занимает последнее 11-е место (47 баллов).

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