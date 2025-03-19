приметв матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 19 марта в 02:00 мск.

«Детройт» будет пытаться обыграть «Вашингтон», поскольку ему не хватает 2 очков, чтобы сравняться с 8-й позицией. Сделать это будет непросто. «Кэпиталз» выиграли 3 домашних матча подряд, тогда как «крылья» проиграли в четырех последних выездах.

«Вашингтон» был сильнее в прошлой очной встрече. Команда Овечкина выиграла 5:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.11.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.11. «Вашингтон» — фаворит букмекеров. За 1.93 и 3.25 можно взять вариант с победой команд в матче. С учетом ОТ и буллитов цифры составляют 1.57 и 2.40.

Искусственный интеллект уверен, что «Вашингтон» выиграет 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Детройт» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.