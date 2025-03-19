«Детройт» будет пытаться обыграть «Вашингтон», поскольку ему не хватает 2 очков, чтобы сравняться с 8-й позицией. Сделать это будет непросто. «Кэпиталз» выиграли 3 домашних матча подряд, тогда как «крылья» проиграли в четырех последних выездах.
«Вашингтон» был сильнее в прошлой очной встрече. Команда Овечкина выиграла 5:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.11.
- «Вашингтон» — фаворит букмекеров. За 1.93 и 3.25 можно взять вариант с победой команд в матче. С учетом ОТ и буллитов цифры составляют 1.57 и 2.40.
- Искусственный интеллект уверен, что «Вашингтон» выиграет 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Детройт» смотрите на LiveCup.Run.
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