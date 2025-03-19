ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Серхио РамосЭль-Класико, Манчестерское дерби, Old Firm и еще семь знаковых футбольных противостояний
    Все новости спорта

    «Вашингтон» — «Детройт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 19 марта в 02:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Детройт» будет пытаться обыграть «Вашингтон», поскольку ему не хватает 2 очков, чтобы сравняться с 8-й позицией. Сделать это будет непросто. «Кэпиталз» выиграли 3 домашних матча подряд, тогда как «крылья» проиграли в четырех последних выездах.

    «Вашингтон» был сильнее в прошлой очной встрече. Команда Овечкина выиграла 5:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.11.

    • «Вашингтон» — фаворит букмекеров. За 1.93 и 3.25 можно взять вариант с победой команд в матче. С учетом ОТ и буллитов цифры составляют 1.57 и 2.40.

    • Искусственный интеллект уверен, что «Вашингтон» выиграет 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Детройт» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России поиздевается над очередным соперником
  • Россия — Гренада. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • ЦСКА продолжит проигрывать?!
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Армения создаст проблемы грузинской сборной?!
  • Армения — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австралия — Индонезия
  • Футбол
  • Завтра в 12:10
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вольфсбург (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие