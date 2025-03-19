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    «Детройту» не удастся избежать разгрома на льду «Вашингтона»

    «Вашингтон» — «Детройт». Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккей, НХЛ, 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Детройт»
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    «Детройт» не мог победить на протяжении 6 матчей
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Марта 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 02:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 67 матчах столичная команда заработала 96 очков, с которыми обосновалась на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, опережая ближайших конкурентов на 10+ баллов на момент написания.

    Последние матчи: Накануне «Вашингтон» выдал беспроигрышную серию, насчитывающую 5 матчей, включая домашнюю встречу с «Детройтом» неделей ранее — 5:2. После разгрома «Ред Уингз» лидер Востока разбил «Сиэтл» — 4:2 и «Анахайм» — 7:4.

    Вашингтон — Детройт: коэффициенты букмекеров

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    Прервать производительный цикл «Вашингтона» накануне удалось лишь «Лос-Анджелесу», которому команда Спенсера Карбери крупно уступила на выезде — 0:3. В последнем матче «Кэпиталз» выправили ситуацию, сокрушив «Сан-Хосе» — 5:1.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано.

    Состояние команды: Благодаря устойчивости к затяжным периодам спада «Вашингтон» комфортно обосновался на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, демонстрируя стабильность, которой не могут похвастаться прямые конкуренты.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Команда Спенсера Карбери старается поддерживать оптимальный баланс между эффективностью в нападении и надежностью в защитных фазах игры на фоне хоккея высокой интенсивности, который «Кэпиталз» стараются выдавать от матча к матчу.

    Одним из главных достоинств «Вашингтона» на ледовой площадке по-прежнему считается мощная атака. «Кэпс» стабильно генерируют голевые моменты и грамотно ими распоряжаются, нередко навязывая соперникам агрессивный стиль.

    «Детройт»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции команда из Мичигана занимает 11-е место с 70 очками после 67 матчей. От зоны плей-офф ее отделяют 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: На протяжении последних недель «Детройт» провел отрицательную серию, в рамках которой оставался без набранных очков на протяжении 6 матчей кряду. В не самый удачный период вошел и крупный провал на площадке «Вашингтона» — 2:5.

    На прошлой неделе «Ред Уингз» уступили «Оттаве» — 1:2, после чего добились долгожданной победы над «Баффало» — 7:3. Накануне команда Тодда Маклеллана потерпела поражение от «Каролины» — 2:4, но разгромила «Вегас» — 3:0.

    Не сыграют: Эндрю Копп, Картер Мазур, Джефф Питри.

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    • Состояние команды: На разных этапах регулярного сезона «Детройт» сигнализирует о готовности выдать прорывную кампанию, которая протащит команду в плей-офф впервые за долгие годы.

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    Однако затяжные этапы неудач откатывают «Ред Уингз» к показателям типичного середняка, с которыми ассоциируется коллектив на протяжении последних сезонов. Одна из основных проблем «Детройта» тесно переплетается с неуверенностью в защите.

    На своей половине площадки «Детройт» допускает слишком много ошибок, компенсировать которые за счет атаки удается крайне редко. Тем не менее клуб из Мичигана проявляет желание бороться и цепляться за свои шансы в каждой игре.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал 6 побед в 7 последних матчах

    • В 4-х играх из 5 предыдущих «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

    • «Вашингтон» не проигрывал «Детройту» в 3-х матчах в столице из последних 4

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.76, а победа «Детройта» — в 3.71.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 6.5 — за 175.

    Прогноз: Столичный коллектив находится в отличной форме, и, несмотря на промахи в некоторых матчах, излучает предельную уверенность на фоне кризисных команд вроде «Детройта».

    Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1.5 за 2.11.

    Прогноз: Уровень исполнительского мастерства «Детройта» в последних матчах оставляет желать лучшего. В текущих кондициях гости едва ли могут бросить серьезный вызов обороне «Кэпс».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.80.

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    «Вашингтон» — «Детройт»: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 19.03.202502:00. «Детройту» не удастся избежать разгрома на льду «Вашингтона»
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