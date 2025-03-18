Зарипов: «Ак Барс» иногда играет так, что бывает стыдно

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина и экс-капитан «Ак Барса»высказался об игре клуба в нынешнем сезоне.

«Мы видели, что команда может играть. Опять же, скажу, что на нее можно смотреть с открытым ртом и завидовать белой завистью тем, кто на льду. А иногда играют так, что бывает стыдно.

Тот спад, который сейчас происходит, я считаю, только на руку нашей команде, потому что время еще есть. Есть время сделать выводы и войти в плей-офф в хорошем настроении, с уверенностью», — приводит слова Зарипова «Татар-информ».

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После 66 матчей «Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.