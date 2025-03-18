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    Минское «Динамо» дома уступило «Сочи» в матче КХЛ

    «Динамо» Мн — «Сочи»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Сочи
    Минское «Динамо» потерпело поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

    Уильям Биттен
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    Уильям Биттен

    Гости к середине второго периода уже вели с разницей в две шайбы после точных бросков Дмитрия Уткина и Джесси Грэма.

    «Динамо» смогло сравнять счет спустя 20 минут, отличились Сэм Энас и Вадим Шипачев, но концовка осталась за «Сочи».

    За 6 секунд до конца основного времени Уильям Биттен принес победу своей команде.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Уткин — 2 (Кузнецов, Баклашев), 14:40 — 0:1. Грэм — 8 (бол., Сероух), 34:02 — 0:2. Энас — 18 (Пинчук, Волков), 42:49 — 1:2. Шипачев — 15 (Гросс, Уэлле), 54:31 — 2:2. Биттен — 11, 59:54 — 2:3Вратари: Демченко (59:54) — ВолохинБроски: 36 (6+14+16) — 26 (10+9+7)Штраф: 6 — 4

    Минское «Динамо» идет пятым на «Западе» с 82 очками, а «Сочи» (47) — последним.

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