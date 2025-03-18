«Динамо» Мн — «Сочи»: счет матча 2:3, обзор голов

Минскоепотерпело поражение отв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

Гости к середине второго периода уже вели с разницей в две шайбы после точных бросков Дмитрия Уткина и Джесси Грэма.

«Динамо» смогло сравнять счет спустя 20 минут, отличились Сэм Энас и Вадим Шипачев, но концовка осталась за «Сочи».

За 6 секунд до конца основного времени Уильям Биттен принес победу своей команде.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Уткин — 2 (Кузнецов, Баклашев), 14:40 — 0:1. Грэм — 8 (бол., Сероух), 34:02 — 0:2. Энас — 18 (Пинчук, Волков), 42:49 — 1:2. Шипачев — 15 (Гросс, Уэлле), 54:31 — 2:2. Биттен — 11, 59:54 — 2:3Вратари: Демченко (59:54) — ВолохинБроски: 36 (6+14+16) — 26 (10+9+7)Штраф: 6 — 4

Минское «Динамо» идет пятым на «Западе» с 82 очками, а «Сочи» (47) — последним.