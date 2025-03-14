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    Ротенберг: Наша задача — выиграть каждый отрезок, каждый период

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сочи
    Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о матче против «Сочи» (2:0).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Мы смотрим на содержание, на качество игры. Наша задача — выиграть каждый отрезок, каждый период. Говорил, что у нас есть проблемы в первом периоде, но сегодня было улучшение. Если разберем по деталям, нас все устраивает.

    Всегда с уважением отношусь ко всем тренерам, в том числе и к главному тренеру "Сочи". Знаю его лично, вместе работали, он стремится не пропустить. Если посмотреть в целом по лиге, не только "Сочи" так играет оборонительно.

    Лучше всегда выигрывать и улучшать те детали, над которыми мы работаем. Мы довольно агрессивно играем с шайбой и без. Стараемся за счет работы всей пятерки добиться результата», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

    СКА с 79 очками поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (45) — последний.

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