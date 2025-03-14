Обе команды идут на победных сериях. Хозяева выиграли 3 матча подряд, а гости победили в пяти последних.
Таким образом, если «Вашингтон» снова одолеет «Лос-Анджелес», что он делал в последних трех встречах, то продлит свою серию до 6 матчей.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры дают больше шансов «Лос-Анджелесу»: 2.25 и 2.70 в основное время, 1.76 и 2.04 на победу с учетом ОТ и буллитов.
- ИИ ставит на то, что будет ничья со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.