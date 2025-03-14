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    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    14 марта в НХЛ состоится встреча «Лос-Анджелеса» и «Вашингтона». Соперники сыграют в рамках регулярного чемпионата. Начало в 05:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды идут на победных сериях. Хозяева выиграли 3 матча подряд, а гости победили в пяти последних.

    Таким образом, если «Вашингтон» снова одолеет «Лос-Анджелес», что он делал в последних трех встречах, то продлит свою серию до 6 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры дают больше шансов «Лос-Анджелесу»: 2.25 и 2.70 в основное время, 1.76 и 2.04 на победу с учетом ОТ и буллитов.

    • ИИ ставит на то, что будет ничья со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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