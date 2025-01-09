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    Защитник минского «Динамо» Ковгореня дисквалифицирован на два матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    КХЛ дисквалифицировала защитника минского «Динамо» Тимофея Ковгореню на 2 матча. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

    Тимофей Ковгореня — защитник минского «Динамо»
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    Тимофей Ковгореня — защитник минского «Динамо»

    Стало известно, что Ковгореня получил 2 матча дисквалификации за удар плечом в область головы и шеи защитнику ЦСКА Никите Нестерову. Защитнику минчан дали 5-минутное удаление.

    «На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника "Динамо" Тимофея Ковгореню по пункту 1.3.1. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по пункту 1.3.2. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

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    • В нынешнем сезоне Ковгореня провел за минское «Динамо» 9 матчей и отметился 1-й результативной передачей.

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