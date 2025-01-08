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    «Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев», Петан оформил дубль

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Ник Петан — нападающий «Ак Барса»
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    Ник Петан — нападающий «Ак Барса»

    В составе казанской команды дублем отметился нападающий Ник Петан, а по шайбе забросил Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов и Артем Галимов.

    У «Салавата Юлаева» единственный гол записал на свой счет Артём Набиев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
    Голы: Яшкин — 19 (бол., Галимов, Барабанов), 16:37 — 1:0. Сафонов — 6 (бол., Кошелев), 31:23 — 2:0. Петан — 8 (бол., Барабанов, Яшкин), 33:38 — 3:0. Петан — 9 (Журавлев, Князев), 35:35 — 4:0. Галимов — 20 (бол., Петан, Лямкин), 37:37 — 5:0. Набиев — 3 (бол., Уилсон), 49:57 — 5:1Вратари: Мифтахов — Самонов (Вязовой, 40:00)Броски: 38 (7+22+9) — 24 (8+4+12)Штраф: 24 — 39

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 2-й позиции с 56-ю баллами.

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