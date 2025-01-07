Капризов включен в символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке

Кирилл Капризов Фото: globallookpress.com
Ее выбирали медиа и журналисты, освещавшие матчи НХЛ. Всего была составлена первая и вторая сборная клуба.
Первая команда лучших игроков «Миннесоты» в XXI веке попали: нападающие Кирилл Капризов, Мариан Габорик и Микко Койву, защитники Юнас Бродин и Джаред Сперджен, вратарь Никлас Бекстрем.
Вторая команда: нападающие Эндрю Брюнетт, Йоэль Эрриксон Эк и Зак Паризе, защитники Ник Шульц и Райан Сутер, вратарь Деван Дубник.
Теперь в феврале пройдет голосование болельщиков, которые также выберут две сборные по итогам XXI века.