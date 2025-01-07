ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуИх осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги
  • 19:40
    • ЦСКА уступил минскому «Динамо» в КХЛ
    Все новости спорта

    Капризов включен в символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Российский нападающий Кирилл Капризов попал в символическую сборную «Миннесоты» XXI века.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    Ее выбирали медиа и журналисты, освещавшие матчи НХЛ. Всего была составлена первая и вторая сборная клуба.

    Первая команда лучших игроков «Миннесоты» в XXI веке попали: нападающие Кирилл Капризов, Мариан Габорик и Микко Койву, защитники Юнас Бродин и Джаред Сперджен, вратарь Никлас Бекстрем.

    Вторая команда: нападающие Эндрю Брюнетт, Йоэль Эрриксон Эк и Зак Паризе, защитники Ник Шульц и Райан Сутер, вратарь Деван Дубник.

    Теперь в феврале пройдет голосование болельщиков, которые также выберут две сборные по итогам XXI века.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способны ли «сороки» дать бой «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Не стоит ждать много забитых мячей
  • «Спортинг» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Валенсия» додавить «Эльденсе»?
  • «Эльденсе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 7 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эльденсе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие