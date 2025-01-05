Костюченок — о поражении «Амура»: Складывать руки никто не собирается

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против(2:3).

«Мы играли до конца, бились, сражались. Бригады большинства настораживают, бригады меньшинства — молодцы, даже в конце могли забить. Мы намерены выжать из концовки регулярки максимум. Никакой распродажи не устраивали. Команда играет хорошо, играет для болельщиков — в этом и черпаем мотивацию.

Складывать руки никто не собирается. Мне нравится, как Шаймарданов работает на тренировках, как он играет. Он хорошо провел матч с "Трактором", растет от игры к игре — поэтому выбрали его сегодня основным вратарем», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

«Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют против «Куньлуня» 7-го января.