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    «Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ

    «Металлург» — «Амур»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    «Металлург» одержал победу над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Набоков — голкипер «Металлурга»
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    Илья Набоков — голкипер «Металлурга»

    В составе магнитогорской команды голы записали на свой счет Роман Канцеров, Валерий Орехов и Макар Хабаров.

    У «Амура» шайбы забросили Дмитрий Шевченко и Олег Ли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Канцеров — 11 (Михайлис), 0:41 — 1:0. Шевченко — 1 (Броссо), 3:35 — 1:1. Орехов — 5 (Гераськин, Пресс), 5:23 — 2:1. О. Ли — 5 (мен., Шаймарданов), 41:26 — 2:2. М. Хабаров — 2 (Минулин), 43:27 — 3:2Вратари: Набоков — ШаймардановБроски: 37 (16+11+10) — 30 (8+16+6)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Металлург» занимает 4-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. «Амур» располагается на последней 12-й позиции с 23 баллами.

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