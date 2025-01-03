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    Тренер «Лады» Зубов: Тяжело вкатывались два периода «из-за стола»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Ак Барс
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (1:3).

    Павел Зубов — исполняющий обязанности главного тренера «Лады»
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    Павел Зубов — исполняющий обязанности главного тренера «Лады»

    «Хорошая игра, держала в напряжении до последнего. Тяжело вкатывались два периода "из-за стола". По первым двум периодам "Ак Барс" имел территориальное преимущество, владел шайбой, создавал моменты, мы тоже создавали. Третий (период) был повеселее, думаю, зрители порадовались. К сожалению, проиграли — "Ак Барс" попал в пустые ворота, а мы перед этим не попали.

    Рано сняли вратаря? Была стандартная ситуация, "шесть на четыре" — намного интереснее, если выигрываешь шайбу. Мы создали момент, но с 50 сантиметров не попали в пустые ворота — так бывает», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Лада» располагается на 10-й позиции Востока с 35-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Барыса» 5-го января.

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