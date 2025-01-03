Тренер «Лады» Зубов: Тяжело вкатывались два периода «из-за стола»

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против(1:3).

«Хорошая игра, держала в напряжении до последнего. Тяжело вкатывались два периода "из-за стола". По первым двум периодам "Ак Барс" имел территориальное преимущество, владел шайбой, создавал моменты, мы тоже создавали. Третий (период) был повеселее, думаю, зрители порадовались. К сожалению, проиграли — "Ак Барс" попал в пустые ворота, а мы перед этим не попали.

Рано сняли вратаря? Была стандартная ситуация, "шесть на четыре" — намного интереснее, если выигрываешь шайбу. Мы создали момент, но с 50 сантиметров не попали в пустые ворота — так бывает», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Лада» располагается на 10-й позиции Востока с 35-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Барыса» 5-го января.