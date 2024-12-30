«Ак Барс» — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

Данил Аймурзин — нападающий «Северстали» Фото: globallookpress.com
В составе казанской команды голы записали на свой счет Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин.
У «Северстали» дублем отметился нападающий Данил Аймурзин, а еще одну шайбу забросил Руслан Абросимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Кателевский — 4 (Лямкин, Коршков), 9:21 — 1:0. Абросимов — 5 (Котляревский), 32:01 — 1:1. Яшкин — 17 (Семенов, Петан), 43:53 — 2:1. Аймурзин — 20 (бол., Пилипенко), 46:41 — 2:2. Аймурзин — 21 (Пилипенко, Ильин), 59:43 — 2:3Вратари: Мифтахов (59:43) — СамойловБроски: 26 (9+13+4) — 29 (6+10+13)Штраф: 4 — 0
После этого матча «Северсталь» занимает 4-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 3-й позиции Востока с тем же количеством баллов.