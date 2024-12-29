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    Мостовой: Овечкин неизбежно побьет рекорд Гретцки

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поводу гонки форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Перед началом сезона многие прогнозировали, в том числе и какие‑то компьютеры, что Александр если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд Гретцки. Начало, конечно, он выдал сумасшедшее и думаю, что в этом сезоне однозначно Овечкин максимально приблизится к рекорду, а в следующем уже точно побьет. Это неизбежно и сейчас с уверенностью можно об этом говорить.

    Конечно, тот факт, что он сразу после травмы вышел на лед и забросил, говорит о его стремлении как можно скорее побить рекорд Уэйна. Да и думаю, что врачи "Вашингтона" не выпустили бы его на лед, если бы Александр не восстановился полностью от травмы», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

    У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы.

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