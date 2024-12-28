«Авангард» — «Лада»: составы, коэффициенты, прогноз

Рид Буше — нападающий «Авангарда» Фото: globallookpress.com
В составе «Авангарда» свой дебютный матч сыграет нападающий Константин Окулов. Форвард выйдет в одной тройке нападения с Райаном Спунером и Ридом Буше.
Состав «Авангарда»
Телеграм-канал «Авангарда»
Состав «Лады»:
Состав «Лады»
Телеграм-канал «Лады»
Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го декабря в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
«Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе, а «Лада» — на 10-й позиции с 33 баллами.