«Авангард» — «Лада»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Авангарда» свой дебютный матч сыграет нападающий Константин Окулов. Форвард выйдет в одной тройке нападения с Райаном Спунером и Ридом Буше.

Состав «Авангарда» Телеграм-канал «Авангарда»

Состав «Лады»:

Состав «Лады» Телеграм-канал «Лады»

Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го декабря в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе, а «Лада» — на 10-й позиции с 33 баллами.