В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: В настоящий момент «Авангард» находится на 7-м месте в таблице Восточной конференции. В 37 матчах омичам удалось заработать 37 очков и обойти ближайших конкурентов на 1+ турнирный пункт.

Последние матчи: Накануне «Авангарду» удалось провести лучшую индивидуальную серию в нынешнем сезоне, в рамках которой были обыграны «Сочи» — 6:0, «Автомобилист» — 4:2, «Сибирь» — 5:3 и «Нефтехимик» — 4:3 ОТ.

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В таком игровом тонусе команда Ги Буше, находящегося в разъездах, не была способна продержаться дольше. В следующих матчах «Авангард» потерпел поражения от «Лады» — 3:4 и «Металлурга» Мг — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

Состояние команды: Относительно недавно «Авангард» проник в зону плей-офф, в которой отныне намерен закрепиться.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время команда с тренером на удаленке демонстрирует определенную устойчивость в плане результатов, но надежности на дистанции и последовательности в качестве игры ей по-прежнему не хватает.

Важной проблемой «Авангарда» остается слабая игра в концовках, где омичи часто теряют преимущество. Вопросы к команде Ги Буше возникают и в рамках соперничества с равными по уровню конкурентами.

«Лада»

Турнирное положение: В 35 играх тольяттинцы смогли заработать 33 очка. В таблице Восточной конференции команда занимает 8-ю позицию и отстает от зоны плей-офф на 3 балла.

Последние матчи: Впервые после смены тренера «Лада» выдала серию победных матчей неделями ранее. В рамках этого отрезка «автозаводцы» взяли верх над «Северсталью» (дважды — 3:0; 1:0) и «Куньлунем» — 2:1.

После весьма неплохого рывка команда Павла Зубова потерпела поражения от «Металлурга» Мг — 0:4 и «Торпедо» — 2:3. Накануне «Лада» взяла верх над «Авангардом» — 4:3 и уступила «Сочи» — 3:4.

Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

Состояние команды: В который раз на протяжении сезона «Лада» выпала из первой восьмерки. Причиной стол частых колебаний являются нестабильные результаты, осложняющие борьбу за место в кубковой зоне.

Основной проблемой «Лады» остается низкая результативность. Команда Павла Зубова с трудом справляется с реализацией моментов, хотя временами показывает достойную атакующую игру.

Даже на фоне всех нынешних трудностей «Лада» не откажется от идеи выхода в плей-офф второй раз за два года, однако на пути к этой цели тольяттинцам необходимо усилить показатели в нападении.

Статистика для ставок

На домашней площадке «Авангард» победил в 3-х матчах из последних 4

В 7 матчах «Авангарда» из последних 8 был пробит тотал больше 5.5

В 5 последних личных встречах одна из команд забивала 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.80, а победа «Лады» — в 4.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Турнирная значимость предстоящей игры лежит на поверхности. Ввиду высокой мотивации «Авангард» в роли более классной команды захватит инициативу в матче.

Ставка: «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.90.

Прогноз: К матчу в Омске «Лада» подходит с очевидными проблемами в обороне, которые не могут не сказаться на результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 2.12.