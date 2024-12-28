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    Председатель совета директоров «Авангарда»: Цели клуба остаются и всегда будут самыми амбициозными

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников высказался о трансферной кампании клуба в сезоне-2024/2025.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    «Наша команда с начала сезона попала не в самую простую ситуацию, которая потребовала кардинальных изменений.

    Было принято решение о поиске нового главного тренера и формировании состава под его видение и концепцию. Ги Буше — тренер с большим опытом работы в НХЛ, он разделяет мою философию, согласно которой "Авангард" должен играть в атакующий, агрессивный и зрелищный хоккей.

    Исходя из концепции тренерского штаба и стратегии развития клуба, был принят ряд кадровых изменений, направленных на перестройку всех линий команды. Мы благодарим ребят, которые бились за нас, но продолжат свои карьеры в других клубах, желаем им удачи.

    Глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть "Авангард" в число претендентов на чемпионство. Усиление получили все линии команды. Мы достигли нужной глубины состава. Сейчас тренерский штаб обладает возможностью выбора и методичного формирования звеньев, вся работа нацелена на результат.

    По итогу изменений "Авангард" вошёл в зону плей-офф и продолжает набирать обороты — это радует. Цели клуба остаются и всегда будут самыми амбициозными», — приводит слова Кожевникова пресс-служба «Авангарда».

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