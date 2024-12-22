«Локомотив» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

на своей площадке одолел(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Максим Березкин, Степан Никулин и Александр Радулов.

Единственную шайбу у «Сочи» забросил Артур Тянулин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Голы: Березкин — 11 (Шалунов, Симашев), 13:23 — 1:0. Никулин — 6 (Радулов), 27:50 — 2:0. Тянулин — 8 (Швырев, Кузнецов), 28:31 — 2:1. Радулов — 12 (Шалунов, Каюмов), 33:42 — 3:1Вратари: Исаев — Волохин (59:30)Броски: 40 (12+18+10) — 18 (6+7+5)Штраф: 6 — 6

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции с 25-ю баллами.