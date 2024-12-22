Ковальчук высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Бывший нападающий клубов НХЛвысказался о нападающем, который ведет погоню за рекордомпо голам в Национальной лиге.

«Овечкин — феноменальный игрок. Забить более 850 голов… Даже тяжело цифру эту выговорить. Он уникален. Возраст — всего лишь цифра. В его случае точно. Он классно подготовился к сезону.

К сожалению, получил нелепую травму, но она его сделает сильнее. Думаю, он скоро выйдет на лёд и продолжит забивать обязательно», — передает слова Ковальчука Чемпионат.

Овечкину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. В нынешнем сезоне форвард провел за «Вашингтон» 18 матчей и набрал 25 (15+10) очков.