НХЛ. «Эдмонтон» выиграл у «Бостона», «Тампа» — у «Сент-Луиса», «Питтсбург» победил «Нэшвилл»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2
Одну из четырех шайб «Коламбуса» в этом матче забросил российский защитник
Иван Проворов.
Нападающий хозяев
Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами.
Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 40 бросков из 42-х.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Проворов — 3 (Эштон-Риз, Оливье), 7:55 — 1:0. Веренски — 11 (бол., Марченко, Монахэн), 29:36 — 2:0. Монахэн — 10 (Воронков, Марченко), 33:58 — 3:0. Л. Хьюз — 2, 57:10 — 3:1. Майер — 11 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 58:35 — 3:2. Монахэн — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2 Вратари: Мерзликинс — Аллен (58:46 — 58:50) Штраф: 2 — 4 Броски: 20 (6+8+6) — 43 (7+17+19)
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«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1
Лидер «Тампы»
Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В активе российского нападающего 49 (14+35) очков в 28 матчах сезона. Он занимает третье место в списке бомбардиров.
У «Сент-Луиса» одну из двух шайб забросил
Павел Бучневич. Россиянин набрал 22 (9+13) очка в 32 играх текущей регулярки.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1
Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1 Вратари: Василевский — Биннингтон Штраф: 9 — 11 Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10)
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«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал автором двух результативных передач. Россиянин набрал 15 (2+13) очков в 32 матчах сезона при показателе полезности «+17».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7
Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7 Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — Кемпер Штраф: 2 — 4 Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8)
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«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ
Нападающий «Питтсбурга»
Евгений Малкин отметился ассистом в эпизоде с победным голом.
Малкин стал первым игроком в истории НХЛ с 30 результативными передачами в овертаймах.
Лидер «Пингвинз»
Сидни Кросби в этом матче стал автором гола и трех результативных передач. Канадец 41-й раз в карьере набрал не менее четырех очков за матч — он лучший по этому показателю среди действующих игроков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Маршессо — 10 (Форсберг, Шенн), 3:51 — 1:0. Раст — 13 (Ракелль, Кросби), 16:21 — 1:1. Евангелиста — 4 (бол., Новак, Шей), 17:57 — 2:1. Стэмкос — 9 (Форсберг, Нюквист), 23:38 — 3:1. Кросби — 9 (бол., Карлссон, Раст), 27:54 — 3:2. Ракелль — 15 (Кросби, Раст), 29:08 — 3:3. Шей — 3 (О`Райлли, Л`Еро), 47:44 — 4:3. Карлссон — 3 (Грызлик, Кросби), 51:36 — 4:4. Раст — 14 (Малкин, Летанг), 61:07 — 4:5 Вратари: Сарос — Джерри Штраф: 6 — 10 Броски: 26 (9+7+10+0) — 20 (5+4+10+1)
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«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ
«Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1
Нападающий «Чикаго»
Илья Михеев забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Россиянин набрал 11 (6+5) очков в 31 игре сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Михеев — 5 (Терявяйнен), 30:54 — 1:0. Михеев — 6 (Терявяйнен, Бертуцци), 46:06 — 2:0. Эванс — 4 (Бьоркстранд, Монтур), 51:26 — 2:1. Аллан — 1 (Донато, Мерфи), 55:11 — 3:1 Вратари: Содерблум — Даккорд Штраф: 10 — 8 Броски: 24 (10+9+5) — 28 (5+11+12)
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«Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1
«Калгари» — «Оттава» — 2:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Коулмэн — 7 (Бол, Коронато), 12:14 — 1:0. Казинс — 4 (Сандерсон, Хэмоник), 19:00 — 1:1. Грейг — 3 (мен.), 46:24 — 1:2. Юбердо — 12 (бол., Коронато, Зари), 47:16 — 2:2. Ткачак — 16 (Штюцле, Ульмарк), 60:55 — 2:3 Вратари: Владарж — Ульмарк Штраф: 11 — 9 Броски: 31 (8+9+13+1) — 29 (7+12+7+3)
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«Калгари» — «Оттава» — 2:3
«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Э. Линдхольм — 5 (Маршан, Макэвой), 1:07 — 0:1. Кастелич — 4 (Бишер, Карло), 17:35 — 0:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль), 31:17 — 1:2. Макдэвид — 15 (Хаймэн, Драйзайтль), 57:39 — 2:2. Экхольм — 4 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 61:04 — 3:2 Вратари: С. Скиннер — Суэймен Штраф: 4 — 4 Броски: 26 (5+10+9+2) — 26 (11+6+8+1)
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«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ
«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Блюгерс — 5 (Шервуд, Хейнен), 8:15 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Теодор, Стоун), 37:35 — 1:1. Карлссон — 6 (Хауден), 43:44 — 2:1. Хауден — 12 (п.в., Хэнифин), 59:10 — 3:1 Вратари: Хилл — Ланкинен (58:51 — 59:10) Штраф: 4 — 2 Броски: 22 (5+9+8) — 20 (11+2+7)
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«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4
Одну из четырех шайб в ворота «Сан-Хосе» отправил российский нападающий «Эвеланш»
Валерий Ничушкин.
Вратарь «Сан-Хосе»
Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31-го.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Голы: Ничушкин — 9 (бол., Макар, Маккиннон), 3:40 — 0:1. Грундстрем — 1 (Рутта, Канин), 24:26 — 1:1. Эклунд — 6 (Сиси, Канин), 29:29 — 2:1. Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 48:26 — 2:2. Кивиранта — 6 (О`Коннор), 53:06 — 2:3. Кивиранта — 7 (Лехконен, Миттельштадт), 55:58 — 2:4 Вратари: Георгиев — Блэквуд Штраф: 10 — 10 Броски: 34 (10+11+13) — 31 (12+8+11)
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«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4