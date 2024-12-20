НХЛ. «Эдмонтон» выиграл у «Бостона», «Тампа» — у «Сент-Луиса», «Питтсбург» победил «Нэшвилл»

«Питтсбург» забросил пять шайб в ворота «Нэшвилла»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2

Одну из четырех шайб «Коламбуса» в этом матче забросил российский защитник Иван Проворов.

Нападающий хозяев Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами.

Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 40 бросков из 42-х.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Голы: Проворов — 3 (Эштон-Риз, Оливье), 7:55 — 1:0. Веренски — 11 (бол., Марченко, Монахэн), 29:36 — 2:0. Монахэн — 10 (Воронков, Марченко), 33:58 — 3:0. Л. Хьюз — 2, 57:10 — 3:1. Майер — 11 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 58:35 — 3:2. Монахэн — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Аллен (58:46 — 58:50)Штраф: 2 — 4Броски: 20 (6+8+6) — 43 (7+17+19)

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В активе российского нападающего 49 (14+35) очков в 28 матчах сезона. Он занимает третье место в списке бомбардиров.

У «Сент-Луиса» одну из двух шайб забросил Павел Бучневич. Россиянин набрал 22 (9+13) очка в 32 играх текущей регулярки.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1 Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1Вратари: Василевский — БиннингтонШтраф: 9 — 11Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10)

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал автором двух результативных передач. Россиянин набрал 15 (2+13) очков в 32 матчах сезона при показателе полезности «+17».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7 Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — КемперШтраф: 2 — 4Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8)

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился ассистом в эпизоде с победным голом.

Малкин стал первым игроком в истории НХЛ с 30 результативными передачами в овертаймах.

Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби в этом матче стал автором гола и трех результативных передач. Канадец 41-й раз в карьере набрал не менее четырех очков за матч — он лучший по этому показателю среди действующих игроков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Маршессо — 10 (Форсберг, Шенн), 3:51 — 1:0. Раст — 13 (Ракелль, Кросби), 16:21 — 1:1. Евангелиста — 4 (бол., Новак, Шей), 17:57 — 2:1. Стэмкос — 9 (Форсберг, Нюквист), 23:38 — 3:1. Кросби — 9 (бол., Карлссон, Раст), 27:54 — 3:2. Ракелль — 15 (Кросби, Раст), 29:08 — 3:3. Шей — 3 (О`Райлли, Л`Еро), 47:44 — 4:3. Карлссон — 3 (Грызлик, Кросби), 51:36 — 4:4. Раст — 14 (Малкин, Летанг), 61:07 — 4:5Вратари: Сарос — ДжерриШтраф: 6 — 10Броски: 26 (9+7+10+0) — 20 (5+4+10+1)

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ

«Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Россиянин набрал 11 (6+5) очков в 31 игре сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Михеев — 5 (Терявяйнен), 30:54 — 1:0. Михеев — 6 (Терявяйнен, Бертуцци), 46:06 — 2:0. Эванс — 4 (Бьоркстранд, Монтур), 51:26 — 2:1. Аллан — 1 (Донато, Мерфи), 55:11 — 3:1Вратари: Содерблум — ДаккордШтраф: 10 — 8Броски: 24 (10+9+5) — 28 (5+11+12)

«Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1

«Калгари» — «Оттава» — 2:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Коулмэн — 7 (Бол, Коронато), 12:14 — 1:0. Казинс — 4 (Сандерсон, Хэмоник), 19:00 — 1:1. Грейг — 3 (мен.), 46:24 — 1:2. Юбердо — 12 (бол., Коронато, Зари), 47:16 — 2:2. Ткачак — 16 (Штюцле, Ульмарк), 60:55 — 2:3Вратари: Владарж — УльмаркШтраф: 11 — 9Броски: 31 (8+9+13+1) — 29 (7+12+7+3)

«Калгари» — «Оттава» — 2:3

«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) Голы: Э. Линдхольм — 5 (Маршан, Макэвой), 1:07 — 0:1. Кастелич — 4 (Бишер, Карло), 17:35 — 0:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль), 31:17 — 1:2. Макдэвид — 15 (Хаймэн, Драйзайтль), 57:39 — 2:2. Экхольм — 4 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 61:04 — 3:2Вратари: С. Скиннер — СуэйменШтраф: 4 — 4Броски: 26 (5+10+9+2) — 26 (11+6+8+1)

«Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ

«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Блюгерс — 5 (Шервуд, Хейнен), 8:15 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Теодор, Стоун), 37:35 — 1:1. Карлссон — 6 (Хауден), 43:44 — 2:1. Хауден — 12 (п.в., Хэнифин), 59:10 — 3:1Вратари: Хилл — Ланкинен (58:51 — 59:10)Штраф: 4 — 2Броски: 22 (5+9+8) — 20 (11+2+7)

«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4

Одну из четырех шайб в ворота «Сан-Хосе» отправил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31-го.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Голы: Ничушкин — 9 (бол., Макар, Маккиннон), 3:40 — 0:1. Грундстрем — 1 (Рутта, Канин), 24:26 — 1:1. Эклунд — 6 (Сиси, Канин), 29:29 — 2:1. Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 48:26 — 2:2. Кивиранта — 6 (О`Коннор), 53:06 — 2:3. Кивиранта — 7 (Лехконен, Миттельштадт), 55:58 — 2:4Вратари: Георгиев — БлэквудШтраф: 10 — 10Броски: 34 (10+11+13) — 31 (12+8+11)