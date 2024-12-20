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    «Локомотив» уступил «Автомобилисту» в КХЛ

    «Локомотив» — «Автомобилист»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в родных стенах проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:3.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На голы Степана Хрипунова, Артема Каштанова и Андрея Обидина хозяева смогли ответить только точным броском Александра Полунина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Хрипунов — 7, 7:12 — 0:1. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 43:02 — 0:2. Полунин — 4 (Гернат, Тесанов), 57:19 — 1:2. Обидин — 4 (п.в., Бывальцев, Шашков), 58:34 — 1:3Вратари: Исаев — ГалкинШтраф: 4 — 4Броски: 35 (11+11+13) — 19 (10+4+5)

    «Автомобилист» с 44 баллами идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Локомотив» (60) идет первым на Западе.

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