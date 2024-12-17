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    Жамнов назвал сроки восстановления защитника «Спартака» Миронова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что защитник «красно-белых» Андрей Миронов вернется на площадку в январе 2025-го года.

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Когда мы его брали, я прекрасно понимал, что он собой представлял. Общаясь с руководством, я говорил, что нам нужен такой игрок, который лидер и на льду, и в раздевалке. Конечно, нам его не хватает.

    Жаль, что так всё сложилось. Думаю, через месяц он вернётся и будет в лучшей форме к плей-офф», — приводит слова Жамнова ТАСС.

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    • Напомним, что Миронов получил травму в матче с «Локомотивом» (0:2) 12-го ноября. В нынешнем сезоне защитник провел за «красно-белых» 25 матчей, забросил 6 шайб и сделал 12 голевых передач.

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