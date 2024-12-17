Жамнов назвал сроки восстановления защитника «Спартака» Миронова

Главный тренерзаявил, что защитник «красно-белых»вернется на площадку в январе 2025-го года.

«Когда мы его брали, я прекрасно понимал, что он собой представлял. Общаясь с руководством, я говорил, что нам нужен такой игрок, который лидер и на льду, и в раздевалке. Конечно, нам его не хватает.

Жаль, что так всё сложилось. Думаю, через месяц он вернётся и будет в лучшей форме к плей-офф», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, что Миронов получил травму в матче с «Локомотивом» (0:2) 12-го ноября. В нынешнем сезоне защитник провел за «красно-белых» 25 матчей, забросил 6 шайб и сделал 12 голевых передач.