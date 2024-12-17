«СКА» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

Максим Березкин Фото: globallookpress.com
За хозяев шайбы забрасывали Сергей Плотников и Владимир Алистров.
В составе «Локомотива» отличились Александр Радулов, Максим Шалунов и Максим Березкин, на счету которого победная шайба.
Регулярный чемпионат
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Плотников — 16 (Бардаков), 12:13 — 1:0. Радулов — 11 (Бут, Иванов), 15:01 — 1:1. Шалунов — 11 (Березкин), 24:29 — 1:2. Алистров — 3 (бол., Рендулич, Хайруллин), 28:32 — 2:2. Березкин — 10 (бол., Шалунов, Гернат), 52:07 — 2:3Вратари: Мойсевич (57:20) — ИсаевБроски: 26 (7+10+9) — 27 (13+8+6)Штраф: 14 — 6
СКА с 44 очками идет пятым на «Западе», а «Локомотив» возглавляет конференцию с 60-ю.