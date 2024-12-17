ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав Радимов«Только с Барко и Угальде вместе "Спартак" в порядке». Владислав Радимов — о самых горячих новостях и предстоящих трансферах РПЛ
  • 21:50
    • «СКА» уступил дома «Локомотиву»
  • 21:28
    • The Best: Винисиус — лучший игрок 2024 года
    Все новости спорта

    «СКА» уступил дома «Локомотиву»

    «СКА» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

    Максим Березкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Березкин

    За хозяев шайбы забрасывали Сергей Плотников и Владимир Алистров.

    В составе «Локомотива» отличились Александр Радулов, Максим Шалунов и Максим Березкин, на счету которого победная шайба.

    Регулярный чемпионат
    КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Плотников — 16 (Бардаков), 12:13 — 1:0. Радулов — 11 (Бут, Иванов), 15:01 — 1:1. Шалунов — 11 (Березкин), 24:29 — 1:2. Алистров — 3 (бол., Рендулич, Хайруллин), 28:32 — 2:2. Березкин — 10 (бол., Шалунов, Гернат), 52:07 — 2:3Вратари: Мойсевич (57:20) — ИсаевБроски: 26 (7+10+9) — 27 (13+8+6)Штраф: 14 — 6

    СКА с 44 очками идет пятым на «Западе», а «Локомотив» возглавляет конференцию с 60-ю.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Монако» отобрать очки у парижан?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Прервет ли «Арсенал» беспроигрышную серию «Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие