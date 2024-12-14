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    Казахстан — Звёзды КХЛ: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.12.2024 в 17:30 начнется матч на кубке Первого канала Казахстан — Звёзды КХЛ

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Казахстана
    В 17:30 14.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Казахстан — Звёзды КХЛ на кубке Первого канала.

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