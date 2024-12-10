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    Плющев: КХЛ нуждается не в слепом копировании НХЛ, а в глубоких реформах

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    Известный тренер Владимир Плющев считает, что КХЛ пытается слепо копировать НХЛ.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Нужны не имитация, не слепое копирование НХЛ, а глубокие реформы.

    В первую очередь нужно возвращать значимость профессии главного тренера. Уберите энхаэловскую уравниловку предсезонного периода, когда тренеров ограничили 40 днями на подготовку и расписали каждый шаг.

    Именно в летнем подготовительном процессе, в работе с молодежью — корни великой школы отечественного хоккея, и игровой, и тренерской.

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    • Это только одна из реальных, а не мифических реформ. Каждую из них надо обсуждать с хоккейными профессионалами. А не втихаря штамповать то, что работает в НХЛ, но только мешает в наших условиях», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

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