Гру: Когда счет стал близким, занервничали абсолютно все

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче КХЛ против(5:3).

«Важная победа для нас, позавчера был энергозатратный матч и тяжёлое поражение от "Локомотива". Мы показали два хороших периода, в третьем периоде невероятно сыграл Сергей Мыльников. "Автомобилист" — хороший соперник, мы рады этой победе.

Получилась валидольная концовка, как спокойнее доводить игры до победы? Наверное, нам нравятся драматичные матчи, когда болельщики не могут оторваться от происходящего на льду до самого конца! Шучу, конечно. Соглашусь, повлияло то, что в третьем периоде у нас был низкий уровень энергии, соперник активно давил. Когда счёт стал близким, занервничали абсолютно все. Сезон длинный, матчи бывают разные, мы можем чему-то научиться. Я уверен, что каждый игрок понимает, что мы можем лучше.

Первый гол стал поворотным моментом? Соглашусь с вами, но на старте обе команды не создавали много моментов, в первом периоде по броскам было 6-4. Хочу отметить комбинацию от Максима Шабанова с выводом на Виталия Кравцова. Очень важно открыть счёт на этой арене, в таком матче, это прекрасное отношение. Считаю, мы были лучшей командой во втором периоде», — передает слова Гру Чемпионат.

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Салавата Юлаева» 2-го декабря.