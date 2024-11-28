Леонтьев: Надеюсь, мы доставили удовольствие болельщикам своей игрой

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:3 ОТ).

«Сегодня матч был в татарском стиле, мы должны были преподнести подарок зрителям! Надеюсь, мы доставили удовольствие болельщикам своей игрой. Здорово сыграли. Хотя вели в счёте 3:1 и не удержали до конца основного времени, всё же "Спартак" на ходу, команда в лидерах. От того эта победа ценнее.

26 блокированных бросков было, зубы потерянные у Илюхи Пастухова. Непросто даются такие моменты. Поэтому парней — с мужественной победой», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Витязем» 2-го декабря.