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    Козлов: То, что забили быстрые голы, — это здорово, это и решило исход матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Витязя» (4:0).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Тяжёлый матч, соперник — хорошая организованная команда. Нам было тяжеловато в начале, мы вернулись с выезда, так что у ребят не было того движения, которое хотелось бы видеть. Но игроки правильно действовали, был момент во втором периоде, где соперник накладывал смены, но мы смогли выстоять. "Витязь" — быстрая крепкая команда и хорошо атакует.

    Очень важно, что все играли на команду и помогли Александру Самонову сыграть "на ноль". Все делали правильные вещи, мы были той командой, против которой тяжело играть. То, что забили быстрые голы, — это здорово, это и решило исход матча. В третьем у нас было достаточно шансов, было большинство, не думаю, что мы ушли от нашего рисунка», — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. «Витязь» — на 9-й позиции Запада с 29-ю баллами.

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