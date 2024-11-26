«Динамо» Минск — «Трактор»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

в овертайме одолел минское(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Трактора» голы записали на свой Максим Шабанов, Дилан Сикура и Александр Кадейкин.

У минского «Динамо» отличились Джош Брук, а дублем отметился Александр Волков.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Трактор». Победную шайбу забросил Александр Кадейкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) Голы: Шабанов — 12 (бол., Телегин, Дер-Аргучинцев), 11:03 — 0:1. Брук — 2 (Горбунов, Шипачев), 24:22 — 1:1. Сикьюра — 2 (Дер-Аргучинцев, Николаев), 34:06 — 1:2. Волков — 9 (бол., Шипачев), 37:50 — 2:2. Кадейкин — 14 (Кравцов, Кэмпфер), 44:59 — 2:3. Волков — 10 (Шипачев, Лайл), 58:18 — 3:3. Кадейкин — 15 (Шабанов), 61:43 — 3:4Вратари: Кареев (58:05 — 58:18) — МыльниковБроски: 37 (11+10+13+3) — 28 (4+9+13+2)Штраф: 6 — 6

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 44 очками в активе, а минское «Динамо» — на 8-й позиции Запада с 34 баллами.