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    Харри Кейн«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
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    Дубль Кадейкина помог «Трактору» обыграть минское «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Трактор»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    «Трактор» в овертайме одолел минское «Динамо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Трактора» голы записали на свой Максим Шабанов, Дилан Сикура и Александр Кадейкин.

    У минского «Динамо» отличились Джош Брук, а дублем отметился Александр Волков.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Трактор». Победную шайбу забросил Александр Кадейкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Шабанов — 12 (бол., Телегин, Дер-Аргучинцев), 11:03 — 0:1. Брук — 2 (Горбунов, Шипачев), 24:22 — 1:1. Сикьюра — 2 (Дер-Аргучинцев, Николаев), 34:06 — 1:2. Волков — 9 (бол., Шипачев), 37:50 — 2:2. Кадейкин — 14 (Кравцов, Кэмпфер), 44:59 — 2:3. Волков — 10 (Шипачев, Лайл), 58:18 — 3:3. Кадейкин — 15 (Шабанов), 61:43 — 3:4Вратари: Кареев (58:05 — 58:18) — МыльниковБроски: 37 (11+10+13+3) — 28 (4+9+13+2)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 44 очками в активе, а минское «Динамо» — на 8-й позиции Запада с 34 баллами.

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