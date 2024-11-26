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    «Авангард» по буллитам победил «Металлург»

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Авангард
    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» уступил на своем льду омскому «Авангарду» в серии буллитов.

    Наиль Якупов
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    Наиль Якупов

    Основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

    В составе хозяев отличился Дмитрий Силантьев на 16-й минуте.

    У гостей шайбу забросил Наиль Якупов в конце третьего периода.

    Победный буллит забросил Рид Буше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Силантьев — 8 (Козлов, Маклюков), 15:53 — 1:0. Якупов — 7 (бол., Буше, Шарипзянов), 59:23 — 1:1Победный буллит: БушеВратари: Набоков — Серебряков (58:48 — 59:23)Броски: 30 (8+13+8+1) — 18 (7+5+6+0)Штраф: 2 — 4

    Для «Авангарда» это третья победа кряду, он после 29 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (34) остается пятым на «Востоке» после 32 игр.

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