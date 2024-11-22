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    Рыбин: Надеюсь, что Овечкин сможет вернуться раньше, чем через шесть недель

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о травме форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Надеюсь, что Саша сможет вернуться в хоккей раньше, чем через шесть недель и продолжить свой путь, который он начал в этом сезоне. Но, как я и говорил, если он не побьёт рекорд в этом сезоне, то ничего страшного нет.

    Я думаю, что уж в следующем сезоне ему покорится этот рекорд на миллион процентов», — сказал Рыбин изданию LiveResult.ru.

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    • Ранее стало известно, что Овечкин пропустит из-за травмы от 4-х до 6-и недель.

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Вашингтон» 18 матчей, забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач. Овечкину осталось отметиться 26 раз, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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