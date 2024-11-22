Рыбин: Надеюсь, что Овечкин сможет вернуться раньше, чем через шесть недель

Бывший нападающий клубов КХЛвысказался о травме форварда

«Надеюсь, что Саша сможет вернуться в хоккей раньше, чем через шесть недель и продолжить свой путь, который он начал в этом сезоне. Но, как я и говорил, если он не побьёт рекорд в этом сезоне, то ничего страшного нет.

Я думаю, что уж в следующем сезоне ему покорится этот рекорд на миллион процентов», — сказал Рыбин изданию LiveResult.ru.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустит из-за травмы от 4-х до 6-и недель.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Вашингтон» 18 матчей, забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач. Овечкину осталось отметиться 26 раз, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.