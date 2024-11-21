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    В «Авангарде» заявили о подписании контракта с Галимовым

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    Нападающий Эмиль Галимов перешел из системы СКА в «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

    Эмиль Галимов
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    Эмиль Галимов

    Стало известно, что Галимов подписал контракт с «Авангардом» до конца нынешнего сезона. Форвард будет выступать под 72-м номером.

    «Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чем говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

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    • Напомним, что Эмиль Галимов перед началом нынешнего сезона расторг контракт со СКА и подписал соглашение со «СКА-Невой», которая выступает в ВХЛ.

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