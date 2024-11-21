В «Авангарде» заявили о подписании контракта с Галимовым

Нападающийперешел из системы. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Стало известно, что Галимов подписал контракт с «Авангардом» до конца нынешнего сезона. Форвард будет выступать под 72-м номером.

«Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чем говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Напомним, что Эмиль Галимов перед началом нынешнего сезона расторг контракт со СКА и подписал соглашение со «СКА-Невой», которая выступает в ВХЛ.