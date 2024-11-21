Тульский АКМ подал заявку на вступление в состав участников КХЛ

Руководство тульского хоккейного клубаподтвердило подачу заявки на вступление в состав участников

«Руководство клуба сообщает, что действительно уже подало заявку на вступление. При этом полностью согласны с комментарием президента лиги Морозова о несоответствии арены в Туле требованиям КХЛ.

В настоящее время найден выход из данной ситуации: определен подрядчик и производятся расчеты для приведения Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги.

Стоит отметить, что у клуба уже есть опыт подобной модернизации: всего за три месяца Ледовая арена в Первоуральске, где не было ремонта с 1968 года, была приведена в соответствие стандартам ВХЛ.

Резервный вариант — возможное проведение матчей на аренах в Московской области.

Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — сказали ТАСС в пресс-службе тульского клуба.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С 2021 года АКМ выступает в ВХЛ. В текущем чемпионате тульская команда занимает шестое место в сводной турнирной таблице после 26 сыгранных матчей.