ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиКого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Тульский АКМ подал заявку на вступление в состав участников КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Руководство тульского хоккейного клуба АКМ подтвердило подачу заявки на вступление в состав участников КХЛ.

    АКМ Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    АКМ Тула

    «Руководство клуба сообщает, что действительно уже подало заявку на вступление. При этом полностью согласны с комментарием президента лиги Морозова о несоответствии арены в Туле требованиям КХЛ.

    В настоящее время найден выход из данной ситуации: определен подрядчик и производятся расчеты для приведения Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги.

  • Очередная тренерская отставка, беспроигрышная неделя ЦСКА, спад «Северстали»
  • КХЛ: обзор одиннадцатой игровой недели
  • 18/11/2024

    • Стоит отметить, что у клуба уже есть опыт подобной модернизации: всего за три месяца Ледовая арена в Первоуральске, где не было ремонта с 1968 года, была приведена в соответствие стандартам ВХЛ.

    Резервный вариант — возможное проведение матчей на аренах в Московской области.

    Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — сказали ТАСС в пресс-службе тульского клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С 2021 года АКМ выступает в ВХЛ. В текущем чемпионате тульская команда занимает шестое место в сводной турнирной таблице после 26 сыгранных матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА готовится нанести поражение лидеру Востока
  • Трактор — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?
  • СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие