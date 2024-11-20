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    Тренер «Металлурга» Разин: Есть голодные хоккеисты, а есть сытые

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру своего клуба в матче КХЛ против «Барыса» (1:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные в этом матче хотели выиграть, пластались. Им не хватало мастерства, но благодаря желанию, самоотдаче и дисциплине они были вознаграждены.

    У нас присутствовал недонастрой, много брака в передачах. Все это привело к такому результату. "Барыс" предложил дисциплину и желание. Соперник четко выполнил тренерскую установку, не пропустил ни одной контратаки от нас и поймал на себя много шайб», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

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    «Металлург» идет пятым на «Востоке» с 31 очком. «Барыс» замыкает таблицу дивизиона с 20-ю.

    объяснил поражение команды от в матче FONBET чемпионата КХЛ.

    «Металлург» набрал 31 очко в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 24 ноября команда сыграет с «Сибирью».

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