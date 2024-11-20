Тренер «Металлурга» Разин: Есть голодные хоккеисты, а есть сытые

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал игру своего клуба в матче КХЛ против «Барыса» (1:2).

«Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные в этом матче хотели выиграть, пластались. Им не хватало мастерства, но благодаря желанию, самоотдаче и дисциплине они были вознаграждены.

У нас присутствовал недонастрой, много брака в передачах. Все это привело к такому результату. "Барыс" предложил дисциплину и желание. Соперник четко выполнил тренерскую установку, не пропустил ни одной контратаки от нас и поймал на себя много шайб», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

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«Металлург» идет пятым на «Востоке» с 31 очком. «Барыс» замыкает таблицу дивизиона с 20-ю.

объяснил поражение команды от в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Металлург» набрал 31 очко в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 24 ноября команда сыграет с «Сибирью».