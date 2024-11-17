Сергей Зубов — об игре против «Барыса»: Дисциплина нас подвела

Главный тренер «Сочи»после неудачи в матче против «Барыса» (3:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ посетовал на недостаток дисциплины своих хоккеистов.

«Дисциплина сегодня подвела нас. Соперник дисциплинированно сыграл на контратаках. Они ждали свои моменты, реализовали их. Голы были забиты на контратаках. Это тот компонент, который нужно поправлять.

Да, у нас отсутствовал вратарь номер один, тяжелее было Никите Тулинову входить в игру. Но опять же, это не оправдание. Это урок для нас. Мы обязаны помогать нашим вратарям. В конечном счете и они будут помогать нам», — сказал Зубов «Матч ТВ».

Сейчас «Сочи» располагается на десятой строчке Западной конференции с 22 очками.