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    Сергей Зубов — об игре против «Барыса»: Дисциплина нас подвела

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Барыс
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после неудачи в матче против «Барыса» (3:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ посетовал на недостаток дисциплины своих хоккеистов.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Дисциплина сегодня подвела нас. Соперник дисциплинированно сыграл на контратаках. Они ждали свои моменты, реализовали их. Голы были забиты на контратаках. Это тот компонент, который нужно поправлять.

    Да, у нас отсутствовал вратарь номер один, тяжелее было Никите Тулинову входить в игру. Но опять же, это не оправдание. Это урок для нас. Мы обязаны помогать нашим вратарям. В конечном счете и они будут помогать нам», — сказал Зубов «Матч ТВ».

    Сейчас «Сочи» располагается на десятой строчке Западной конференции с 22 очками.

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