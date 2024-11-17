Сергей Зубов — об игре против «Барыса»: Дисциплина нас подвела

Сергей Зубов Фото: globallookpress.com
«Дисциплина сегодня подвела нас. Соперник дисциплинированно сыграл на контратаках. Они ждали свои моменты, реализовали их. Голы были забиты на контратаках. Это тот компонент, который нужно поправлять.
Да, у нас отсутствовал вратарь номер один, тяжелее было Никите Тулинову входить в игру. Но опять же, это не оправдание. Это урок для нас. Мы обязаны помогать нашим вратарям. В конечном счете и они будут помогать нам», — сказал Зубов «Матч ТВ».
Сейчас «Сочи» располагается на десятой строчке Западной конференции с 22 очками.