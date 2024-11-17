Гатиятулин прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса»считает, что его хоккеисты сами наделали кучу ошибок в матче КХЛ против московского ЦСКА (0:3).

«В прошлой игре потратили много сил и эмоций. При подготовке учитывали что ЦСКА — мастеровитая команда, надо выходить играть с холодной головой и не допускать ошибок. Разбираем перед каждым матчем соперника, разумеется, большинство, меньшинство, игру "5 на 5".

Во втором периоде были невынужденные ошибки, причём не соперник вынудил, а сами ошиблись. Это игровая дисциплина, работа, процесс, который ежедневно продолжается — и особенно в таких играх.

Это то, в чём можем усилиться, чтобы не допускать таких моментов. После второй шайбы спросил судей про момент с Митчеллом Миллером, ему перед голом выбили клюшку, обсудили этот нюанс. Хорошее начало было, моменты были и во втором, и в третьем периоде, своими активными действиями заставляли соперника ошибаться.

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Если бы использовали свой момент и забили, игра, возможно, пошла бы по другому сценарию», — сказал Гатиятулин «Чемпионату».

ЦСКА идет на пятом месте в Западной конференции с 33 очками. «Ак Барс» располагается на третье строчке на «Востоке» с таким же количеством очков.