«Сибирь» — СКА: счет матча 0:1 Б, обзор

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» уступил на своем льду петербургскому

Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 0:0.

В серии буллитов точнее оказались питерцы. Победный буллит на счету нападающего Валентина Зыкова. СКА смог прервать серию из пяти поражений кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: ЗыковВратари: Костин — ЗаврагинБроски: 27 (10+9+6+2) — 40 (10+11+17+2)Штраф: 6 — 8

СКА с 34 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд. Новосибирцы с 23 очками занимают 8-ю строчку на «Востоке».