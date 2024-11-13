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    СКА обыграл «Сибирь» по буллитам

    «Сибирь» — СКА: счет матча 0:1 Б, обзор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг СКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» уступил на своем льду петербургскому СКА.

    Валентин Зыков
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    Валентин Зыков

    Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 0:0.

    В серии буллитов точнее оказались питерцы. Победный буллит на счету нападающего Валентина Зыкова. СКА смог прервать серию из пяти поражений кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Победный буллит: ЗыковВратари: Костин — ЗаврагинБроски: 27 (10+9+6+2) — 40 (10+11+17+2)Штраф: 6 — 8

    СКА с 34 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд. Новосибирцы с 23 очками занимают 8-ю строчку на «Востоке».

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