Ротенберг об очередном поражении СКА: Удачу надо заслужить

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(1:2).

«Была обоюдоострая игра, обе команды стремились к победе. Мы допустили в первом периоде две ошибки, нам забили два гола. Но ребята проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создали много моментов. Но удачу надо заслужить, лишний пас не нужен.

Надо просто реализовывать свои моменты, не заигрываться. От большого желания получили удаления в конце, это надо улучшить, убрать такие штрафы, когда мы полностью доминируем. Это неправильно», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 32 очками в активе. В следующем матче подопечные Ротенберга сыграют против «Сибири» 13-го ноября.