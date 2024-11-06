Третьяк: Овечкин особо об этом не говорит, но все равно он идет к этому рекорду

Президент Федерации хоккея Россииназвал задачи форвардана этот сезон.

«Александр — профессионал с большой буквы. На протяжении всей жизни он по крупицам собирал свое имя, которое очень дорого в первую очередь именно ему. Естественно, он свое имя все время должен подтверждать, потому что оно действительно заслуживает уважения. И в его годы показывать хоккей такого высокого уровня может только очень целеустремленный, мужественный и ответственный человек. Ответственный за все то, что он делает, — это самое главное.

А цель у Овечкина есть: чтобы его команда выиграла Кубок Стэнли. И, естественно, забить как можно больше шайб и приблизиться к достижению или опередить Уэйна Гретцки. Хотя Александр особо об этом не говорит, но все равно он идет к этому рекорду. Не будем загадывать, удастся ли ему достичь цели в этом сезоне. Я человек суеверный, давайте лучше пожелаем ему удачи. Чтобы у Саши было хорошее здоровье — а если оно будет и команда будет играть в хороший хоккей, то тогда все и получится», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 11 матчей, забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионата НХЛ российскому нападающему не хватает 34 шайбы.