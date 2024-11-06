ФХР намерена блокировать возрождение драфта в КХЛ

Федерация хоккея России () сделала заявление по поводу возможного возрождения процедуры драфта в

«Континентальная хоккейная лига выпустила пресс-релиз о создании рабочей группы по возрождению процедуры Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что это процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады.

Хоккейные школы этих стран — частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей. Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров.

Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба.

Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги.

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Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги — разрушает созданную систему отечественного хоккея», — говорится в заявлении ФХР.