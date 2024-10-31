Звягин: Заслуженная победа соперника, качество игры у них было лучше

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Заслуженная победа соперника, качество игры у них было лучше. Мы готовились, что против нас будет габаритная команда, готовая к борьбе. Чуть не получилось начало матча, качество паса, принятие решений не соответствовали ожиданиям. Было много потерь. Инициатива была у соперника, а мы еще и сыграли шесть минут в меньшинстве.

По тренировкам и игре ребят в последние два дня ничего не предвещало беды. Всё было интенсивно, качественно, без брака. В игре соперник вынуждал ошибаться. Не наш день», — цитирует Звягина «Матч ТВ».

«Лада» набрала 21 очко и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» осталось 15 очков и десятое место.