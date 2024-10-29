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    «Динамо» одержало минимальную победу над «Амуром»

    «Динамо» Мск — «Амур»: счет матча 1:0, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Амур
    «Динамо» обыграло «Амур» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Римашевский — нападающий московского «Динамо»
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    Егор Римашевский — нападающий московского «Динамо»

    Единственную шайбу в этом матче забросил нападающий хозяев Егор Римашевский в 1-м периоде.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Римашевский — 3 (Ильенко), 13:34 — 1:0Вратари: Моторыгин — Бобков (58:52)Броски: 22 (7+9+6) — 35 (14+8+13)Штраф: 8 — 4

    После этого матча «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 24 очками в активе. «Амур» — на предпоследней 11-й позиции Востока с 12-ю баллами.

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