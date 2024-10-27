«Витязь» выиграл у «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Нижегородскоепотерпело поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:1 в пользу «Витязя».

В составе гостей авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Бучельников и Станислав Яровой.

У хозяев отличился Никита Артамонов.

«Торпедо» проиграло три из четырех последних матчей в КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции — 23 очка. «Витязь» находится на девятой строчке — 20 очков.