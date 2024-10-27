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    «Витязь» выиграл у «Торпедо» в Нижнем Новгороде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Витязь
    Нижегородское «Торпедо» потерпело поражение от «Витязя» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:1 в пользу «Витязя».

    В составе гостей авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Бучельников и Станислав Яровой.

    У хозяев отличился Никита Артамонов.

    «Торпедо» проиграло три из четырех последних матчей в КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции — 23 очка. «Витязь» находится на девятой строчке — 20 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Артамонов — 11 (Летунов, Фирстов), 0:35 — 1:0. Бучельников — 6 (Чехович, Стюарт), 36:32 — 1:1. Яровой — 1 (Калинин, Чивилев), 54:49 — 1:2Вратари: Бочаров — ДорожкоШтраф: 4 — 2Броски: 24 (7+11+6) — 23 (5+13+5)
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