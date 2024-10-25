«Куньлунь» — ЦСКА: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде в овертайме победилсо счетом 4:3.

У гостей дубль оформил Константин Окулов, еще по шайбе на счету Дениса Гурьянова и Руслана Исхакова. За пекинцев забивали Коли Кэмпбелл, Адам Кленденинг и Джейден Хальбгевакс.

Регулярный чемпионат КХЛ «Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Гурьянов — 5 (Афанасьев), 5:12 — 0:1. Шартье — 2 (бол., Кэмпбелл, Локхарт), 19:46 — 1:1. Окулов — 2 (Каменев, Седов), 32:15 — 1:2. Окулов — 3 (Афанасьев, Исхаков), 44:29 — 1:3. Кленденинг — 2 (Граовац), 51:31 — 2:3. Хальбгевакс — 3 (Маккошен, Юрчо), 56:47 — 3:3. Исхаков — 8 (Ярош), 62:03 — 3:4Вратари: Волков — ПросветовШтраф: 4 — 6Броски: 33 (10+8+14+1) — 25 (8+9+7+1)

ЦСКА набрал 25 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 14 очками замыкает таблицу «Запада».