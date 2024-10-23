Плющев: Игра Панарина — это показатель крайне высокого уровня

Известный тренероценил игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс»на старте регулярного чемпионата НХЛ.

Панарин набрал 13 (6+7) очков в первых шести матчах нового сезона и установил рекорд клуба.

«Сама статистика Панарина говорит о том, что он в отличном состоянии — как в физическом, так и в психологическом и моральном. Это и позволяет ему выглядеть достаточно интересно на площадке в этом сезоне.

Комплименты его форме? Ну, он же не девочка, чтобы добавлять ему комплиментов. Он делает свою работу, и очень хорошо.

Его статистика и игра на площадке — это показатель крайне высокого уровня», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».