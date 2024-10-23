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    Плющев: Игра Панарина — это показатель крайне высокого уровня

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев оценил игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на старте регулярного чемпионата НХЛ.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Панарин набрал 13 (6+7) очков в первых шести матчах нового сезона и установил рекорд клуба.

    «Сама статистика Панарина говорит о том, что он в отличном состоянии — как в физическом, так и в психологическом и моральном. Это и позволяет ему выглядеть достаточно интересно на площадке в этом сезоне.

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    • Комплименты его форме? Ну, он же не девочка, чтобы добавлять ему комплиментов. Он делает свою работу, и очень хорошо.

    Его статистика и игра на площадке — это показатель крайне высокого уровня», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

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