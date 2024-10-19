«Торпедо» — «Динамо» М: счет матча 2:3 бул., обзор голов

Нижегородское «Торпедо» на своем льду потерпело поражение от московского «Динамо» — 2:3 (Б).

В составе бело-голубых отличились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов. «Торпедо» ответило точными бросками Михаила Абрамова и Дмитрия Кагарлицкого.

У «Динамо» буллиты реализовали Никита Гусев и Джордан Уэл.

После этой победы «Динамо» идет восьмым на «Западе» с 19 очками. «Торпедо» на три строчки выше с 21 очком.

КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Пакетт — 8 (бол., Гусев, Менелл), 16:41 — 0:1. Абрамов — 7 (Кагарлицкий), 33:14 — 1:1. Ожиганов — 2 (Гусев), 39:48 — 1:2. Летунов — 5 (Кагарлицкий, Фирстов), 51:02 — 2:2Вратари: Бочаров — МоторыгинПобедный буллит: ГусевБроски: 27 (7+9+9+2) — 26 (8+12+6+0)Штраф: 8 — 4

В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 22 октября, а «Динамо» днем ранее сыграет на выезде против «Локомотива».