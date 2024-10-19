ПерерывДинамо Махачкала — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Дивеев«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Онлайн
  • 18:46
    • Хачанов пробился в финал турнира в Алма-Ате
  • 18:35
    • «Краснодар» разгромил «Спартак» в матче РПЛ
  • 18:01
    • Андреева вышла в финал турнира в Нинбо, где сыграет с Касаткиной
  • 16:31
    • Касаткина вышла в финал турнира в Нинбо после отказа Бадосы
    Все новости спорта

    «Торпедо» дома уступило «Динамо» М по буллитам

    «Торпедо» — «Динамо» М: счет матча 2:3 бул., обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо
    Нижегородское «Торпедо» на своем льду потерпело поражение от московского «Динамо» — 2:3 (Б).

    Никита Гусев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев

    В составе бело-голубых отличились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов. «Торпедо» ответило точными бросками Михаила Абрамова и Дмитрия Кагарлицкого.

    У «Динамо» буллиты реализовали Никита Гусев и Джордан Уэл.

    После этой победы «Динамо» идет восьмым на «Западе» с 19 очками. «Торпедо» на три строчки выше с 21 очком.

    КХЛ
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Пакетт — 8 (бол., Гусев, Менелл), 16:41 — 0:1. Абрамов — 7 (Кагарлицкий), 33:14 — 1:1. Ожиганов — 2 (Гусев), 39:48 — 1:2. Летунов — 5 (Кагарлицкий, Фирстов), 51:02 — 2:2Вратари: Бочаров — МоторыгинПобедный буллит: ГусевБроски: 27 (7+9+9+2) — 26 (8+12+6+0)Штраф: 8 — 4

    В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 22 октября, а «Динамо» днем ранее сыграет на выезде против «Локомотива».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Сельты»?
  • «Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сумеют ли парижане разгромить «Страсбург»?
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Старая Сеньора» одолеет римлян
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие