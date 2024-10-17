Назаров: Ситуация в «Барысе» влияет на имидж КХЛ

Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстанавысказал свое мнение по ситуации в клубе из Алма-Аты.

«Знаю Нурлана Оразбаева (новый генеральный директор "Барыса") по совместной работе в "Барысе". Грамотный и известный менеджер, который переживает за казахстанский хоккей.

Но, на мой взгляд, происходящее сейчас в клубе сильно бьёт по имиджу и репутации КХЛ, ведь матчи транслируют на весь мир. После 16 сыгранных встреч у "Барыса" уже третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду, кардинально чистят состав, размахивая шашкой. Виноваты не только тренеры и игроки, нужно копать глубже.

КХЛ должна вмешаться в ситуацию, тщательно в ней разобраться», – сказал Назаров «Чемпионату».

Назаров возглавлял «Барыс» с 2014 по 2016 год.