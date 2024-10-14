Никитин: Игроки «Локомотива» слушали, но не слышали

Главный тренер «Локомотива»рассказал, что его игроки невнимательно отнеслись к тренерской установке и плохо настроились на матч против «Витязя» (1:2).

«Поздравляю "Витязь" с победой. Думаю, они просто сыграли организованней сегодня. Больше обращали внимание на детали, потому и рикошеты были в их сторону. Перед сменой большинства сказали на лавке защитникам, что Барак забил 7 из 9 голов с добивания с пятака. Игроки сегодня слушали, но не слышали. Отсюда и результат.

Если позволяешь себе недонастраиваться, надо компенсировать мастерством. Суеты не должно быть. Но это наша точка роста. Не нужно, чтобы с нами все было гладко. Жизнь такая, хоккей не исключение. Надо проявлять характер, делать выводы и идти дальше», — сказал Никитин «Матч ТВ»

В этом матче железнодорожники прервали десятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. «Локомотив» по-прежнему лидер на «Западе» с 26 очками.