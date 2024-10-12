«Спартак» — «Ак Барс»: счет матча 3:0, обзор голов

Герман Рубцов — нападающий «Спартака» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Голы: Филин — 1 (Биттен, Вишневский), 18:00 — 1:0. Ружичка — 6 (Голдобин, Королев), 37:24 — 2:0. Рубцов — 3 (Галимов), 50:18 — 3:0Вратари: Николаев — МифтаховБроски: 38 (9+12+17) — 36 (10+15+11)Штраф: 6 — 8
После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 6-й позиции Востока (16 баллов).